Цеков предлагает ввести ценз осёдлости для депутатов

Первый вице-спикер крымского парламента, лидер общественной организации «Русская община Крыма» Сергей ЦЕКОВ предлагает ввести ценз осёдлости для кандидатов в депутаты Верховного совета автономной республики, поскольку люди из других регионов Украины не знают проблем полуострова.

«Надо уважать принципы автономии, потому что люди, которые руководят Крымом, должны знать Крым во всех его сферах. Не только по географическому расположению, а по многим другим вопросам. А когда люди приезжают к нам и начинают учиться - как же там формируются в Крыму вопросы межнациональные, земельные, то мы теряем на этом очень много времени», - цитирует ЦЕКОВА пресс-служба общины.

По мнению политика, поправки о цензе осёдлости необходимо внести в принятый в первом чтении закон Украины о выборах в местные советы.

Вице-спикер также считает, что депутаты, которые уезжают из Крыма, должны слагать с себя полномочия.

По мнению ЦЕКОВА, норму об обязательном проживании на территории Крыма в течение нескольких лет следует ввести также для людей, назначаемых на руководящие посты в Совете министров Крыма - председателя правительства автономии, министров, глав республиканских комитетов и их заместителей.

Напомним, нынешний премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ является выходцем из Донецкой области.