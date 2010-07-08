Цеков предлагает ввести ценз осёдлости для депутатов
"Понаехали тут"?
|Сергей Цеков
«Надо уважать принципы автономии, потому что люди, которые руководят Крымом, должны знать Крым во всех его сферах. Не только по географическому расположению, а по многим другим вопросам. А когда люди приезжают к нам и начинают учиться - как же там формируются в Крыму вопросы межнациональные, земельные, то мы теряем на этом очень много времени», - цитирует ЦЕКОВА пресс-служба общины.
По мнению политика, поправки о цензе осёдлости необходимо внести в принятый в первом чтении закон Украины о выборах в местные советы.
Вице-спикер также считает, что депутаты, которые уезжают из Крыма, должны слагать с себя полномочия.
По мнению ЦЕКОВА, норму об обязательном проживании на территории Крыма в течение нескольких лет следует ввести также для людей, назначаемых на руководящие посты в Совете министров Крыма - председателя правительства автономии, министров, глав республиканских комитетов и их заместителей.
Напомним, нынешний премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ является выходцем из Донецкой области.