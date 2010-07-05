Зарплаты моряков ВМС почти сравняются с платой на ЧФ
22:04, 05 июля 2010Крым
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Если Янукович выполнит обещанное
|© UNIAN
«Я получил положительный заряд, когда услышал о том, что президентом Украины принято решение с 1 октября в два раза повысить зарплату военнослужащим Военно-морских сил Украины. Украинские военные проигрывали российским в заработной плате, сейчас будет практически восстановлен паритет», - сказал САРАТОВ на брифинге.
Чиновник также выразил удовлетворение обещанием президента взять под контроль вопрос строительства новых кораблей для флота - корветов.
«Чтобы мы ни говорили, без боеготовых кораблей говорить о военном флоте не приходится», - отметил председатель администрации.
ЯНУКОВИЧ в День флота Украины заявил, что с 1 октября заработная плата офицеров ВМС увеличится в два раза.
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