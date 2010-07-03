"Артек" на семь дней превратится в столицу детского кино

Международный детский кинофестиваль «Артек» торжественно откроется 5 июля в одноименном центре на Южном берегу Крыма, в конкурсной программе примут участие восемь фильмов.

Российские кинокартины «Одноклассники», «С черного хода», «Дом солнца», польскую ленту «Волшебное дерево», кахаскую «999», российско-польскую «Только не сейчас», японско-российско-канадский фильм «Первый отряд», российско-германского «Переселенца» будет оценивать самое большое в мире детское жюри: более 3600 ребят, отдыхающих в международном центре в кинофестивальную смену, сообщила пресс-служба «Артека».

«Дети определят победителей в номинациях: «Самый добрый фильм», «Самый мудрый фильм», «Самый увлекательный фильм», «Самый-самый фильм», «Лучший актер кинофестиваля», «Лучшая актриса кинофестиваля», «Лучший мальчик-актер кинофестиваля», «Лучшая девочка-актриса кинофестиваля», - говорится в пресс-релизе.

Специальные дипломы учредит малое детское жюри.

На фестиваль в «Артек» приедут известные актеры и режиссеры, пройдут мастер-классы, творческие мастерские «Озвучивание и дубляж фильма» и «Школа радиожурналистики», аква-шоу, конкурс актерского мастерства, дети станут участниками съемок сериала «Сваты».

Творческая лаборатория «Класс мира» намерена за семь кинофестивальных дней снять семь короткометражных фильмов по 7 минут каждый по сценариям, которые вместе с профессионалами напишут «артековцы». Фильмы войдут в альманах «Семь Я - Артек». Его премьера состоится на торжественной церемонии закрытия фестиваля 11 июля.

В целом, в течение фестивальной недели юные зрители увидят около двух десятков фильмов, созданных в последние годы для детей и юношества.

Президентами XVIII кинофестиваля являются народный артист России Александр МИХАЙЛОВ и народная артистка Украины Ольга СУМСКАЯ.