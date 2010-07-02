Бюст эсперанто-пионера утопят на Тарханкуте

Бюст шведского эсперанто-пионера, путешественника Вальдемара Ланле установят 8 июля в эсперанто-аллее подводного музея в западном Крыму.

На Тарханкуте в первой декаде июля пройдет вторая международная встреча эсперантистов, сообщают организаторы акции.

Автор бюста Ланле - крымский скульптор Игорь Лысенко.

Во время первой встречи, которая прошла два года назад, на глубине двенадцати метров под водой были установлены бюсты создателя основ международного языка эсперанто, польского врача Людвига Заменгофа и слепого эсперанто-путешественника, полиглота Василия Ярошенко. Бюсты изготовил ялтинский скульптор Сергей Федоров.