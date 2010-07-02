Керчь создаст экстрим-парк

Молодежь, занимающаяся экстремальными видами спорта, предлагает создать в Керчи универсальный экстрим-парк, в котором могли бы собираться роллеры, скейтеры и мотоциклисты.

Экстремалы разработали план и передали его мэру Керчи Олегу ОСАДЧЕМУ, они просят разделить будущий парк на две части: в одной хотят разместить земляную трассу с ямами и насыпями, в другой - создать условия для катания на роликах (с препятствиями, трамплинами), сообщил главный специалист информационно-аналитического отдела керченского горсовета Сергей КУРИН.

ОСАДЧИЙ подкорректировал план и определил место под парк в районе Верхнего Солнечного - эта часть земли свободна от застройки.

«Мэр готов найти экскаватор и дать ребятам неделю, чтобы они смогли обустроить земляную трасу. Сложнее - с той частью будущего парка, которая предназначена для скейтеров и роллеров. Нужно посчитать, в какую сумму обойдутся покрытие, постройка рамп и трамплинов», - отметил КУРИН.

Расчеты и макеты парка будут готовы в течение месяца.