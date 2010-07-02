Украинцам разрешат открывать валютные счета за границей?

Правительство поддержало инициативу председателя государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаила БРОДСКОГО, который настаивал на необходимости разрешить украинцам иметь валютные счета за рубежом.

Законопроект, который позволит украинцам открывать счета в иностранной валюте за рубежом, будет доработан, уточнила пресс-служба БРОДСКОГО.

"Как вообще можно было запретить 3 миллионам человек, работающим за рубежом, иметь свои счета? Это просто нонсенс", – заявил председатель госкомпредпринимательства.

Он считает, что нынешняя ситуация позволяет коммерческим компаниям завышать тарифы за перевод валюты и получать сверхдоходы.

Законопроект "О валютной регуляции и валютном контроле в Украине" депутаты зарегистрировали в Верховной Раде еще в 2007 году, но он так и не был принят.

Согласно проекту, резиденты (физические и юридические лица) будут иметь право без ограничений открывать счета в иностранной валюте в банках за пределами Украины, расположенных на территории государств, которые являются членами организации экономического сотрудничества или группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

Также граждане смогут осуществлять расчеты по валютным операциям через открытые за рубежом счета и ввозить в Украину и вывозить валюту без ограничений.

В то же время госкомпредпринимательства считает, что законопроект нуждается в доработке в части предотвращения возможных злоупотреблений "в отдельных процедурах".