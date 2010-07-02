План празднования Дня флота

Около 1,5 тысяч моряков, восемь кораблей Военно-морских сил, два корабля морской охраны пограничной службы Украины и один - Черноморского флота России примут участие в торжествах в Севастополе по случаю Дня флота Украины.

3 июля в 10 часов в Академии Военно-морских сил имени Нахимова торжественно вручат офицерские погоны и дипломы выпускникам.

В 11.30 на летней эстраде Приморского бульвара наградят победителей открытой парусной регаты крейсерских яхт "Кубок Крыма-2010" на призы командующего ВМС.

В 15.00 в Украинском культурно-информационном центре с участием министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ и начальника генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Григория ПЕДЧЕНКО начнутся торжественное собрание и праздничный концерт.

В 17.30 пройдет церемония возложения цветов к памятнику гетману Сагайдачному на Античном бульваре.

4 июля в 9 часов на кораблях и в воинских частях ВМС состоится торжественный подъем Военно-морского флага и флагов расцвечивания.

Предусматривается, что в торжествах в этот день примет участие президент - верховный главнокомандующий вооруженными силами Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он пройдет на катере вдоль строя кораблей ВМС, которые выстроятся в Севастопольской бухте, и поднимется на борт флагманского корабля - фрегата "Гетьман Сагайдачний". Там президент обратится с приветственной речью к морякам и вручит им награды.

Кроме того, глава государства на площади Нахимова примет участие в церемонии вручения морских кортиков выпускникам Академии ВМС и возложит венок к Мемориалу героическим защитникам Севастополя.

В этот же день на Михайловской батарее, фортификационном сооружении первой половины ХІХ столетия, будет торжественно открыт Военно-морской музей Украины.

В День флота Украины на причале морского вокзала жители Севастополя и туристы смогут посмотреть на корабли, вооружение и военную технику ВМС.

На сценических площадках города состоятся выступления творческих коллективов из регионов Украины. В 19.00 на площади Нахимова начнется праздничный гала-концерт с участием "звезд" украинской эстрады. На кораблях и в частях украинского флота пройдет День открытых дверей.

Закончится празднование в 22 часов фейерверком над Севастопольской бухтой.

В соответствии с указом президента День флота Украины, который является профессиональным праздником не только военных моряков, но и моряков морского и речного флотов, ежегодно отмечается в первое воскресенье июля.