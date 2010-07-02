"Авдет" заявляет о задержании пикетчиков под окнами Януковича

Общественная организация "Авдет" заявляет о задержании крымскотатарских пикетчиков возле администрации президента Украины.

"Сотрудники милиции начали привлекать к суду крымских татар, которые в индивидуальном порядке вышли на мирную акцию протеста. Люди вышли к президенту с плакатами, призывающими Виктора ЯНУКОВИЧА положить конец чиновничьему произволу в земельной сфере и взять под личный контроль решение земельного вопроса в Крыму", - сообщил пресс-центр организации.

Как утверждает "Авдет", в отношении нескольких участников акции милиция составила протоколы об административном нарушении.

Организация считает, что таким образом "чиновники из администрации президента пытаются скрыть от госпожи КЛИНТОН (госсекретарь США находится с визитом в Киеве - ред.) упорно нерешаемые властями вопросы депортированного народа, упрятав крымскотатарских пикетчиков за решетку".