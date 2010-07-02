Крым может стать территорией приоритетного развития

Правительства Украины и Крыма рассчитывают к осени разработать проект закона о предоставлении автономной республике статуса территории приоритетного развития (ТПР), который предусматривал бы налоговые льготы для инвесторов, и передать его на рассмотрение в парламент, заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

"К концу осени, думаю, он (законопроект) будет принят Верховным советом Украины", - сказал украинский вице-премьер на международном инвестиционном форуме в Ялте в пятницу.

В законе планируется определить перспективные для вложения инвестиций отрасли экономики Крыма.

"В соответствии с приоритетными направлениями развития (инвесторам) будут предоставляться налоговые льготы", - сказал КЛЮЕВ.

По его мнению, такими отраслями являются туризм, сельское хозяйство, транспортная сфера и альтернативная энергетика.

Режим ТПР может появиться в Крыму в конце 2010 года, считает вице-премьер.