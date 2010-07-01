Очередные местные выборы в Украине пройдут 31 октября - такое решение приняла Верховная Рада

За принятие постановления ”О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году” проголосовали 247 депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале, передает УНИАН.

От Партии регионов постановление поддержали 169 депутатов, от БЮТ - 20, от блока “Наша Украина - Народная самооборона” - 9, от Коммунистической партии - 26, от Блока Литвина - 19 депутатов, а также 4 внефракционных парламентария.

ВР поручила центральной избирательной комиссии принять меры по финансовому и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения этих выборов за счет средств государственного бюджета.

Кабинет министров должен принять меры по обеспечению финансирования очередных выборов за счет средств госбюджета.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.