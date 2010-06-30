Крым зазывает на купальский фест

Обрядовый фестиваль «Ой, на Ивана, ой, да на Купала» состоится в районе Красных пещер в Крыму 3 июля. Он проводится уже в седьмой раз, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Праздник начнется с прохождения купального кордона.

В программе фестиваля – испытания водой, игры, конкурсы, викторины, шествие и хоровод.

Влюбленные смогут соединить сердца в купальском «загсе».

На празднике будут продавать изделия мастеров декоративно-прикладного искусства.

В рамках республиканского фестиваля «Ой, на Ивана, ой, да на Купала» пройдет концерт лучших творческих коллективов Симферопольского района.