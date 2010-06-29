Крымский депутат арестован за аферу на 65 миллионов

Депутат крымского парламента Сергей КАЗАЧЕНКО задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в хищении в особо крупных размерах - почти 65 млн. грн. вкладчиков кредитного союза «Южный».

Осенью 2009-го года в милицию начали обращаться вкладчики союза, по их заявлениям возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

По данным ревизии, нанесенный вкладчикам ущерб составляет 64,9 млн. грн. Общее количество потерпевших - более трех тысяч человек.

Уголовное дело в отношении КАЗАЧЕНКО возбудил прокурор Крыма.

Киевский райсуд Симферополя 28 июня избрал в отношении депутата меру пресечения в виде заключения под стражу. «КАЗАЧЕНКО подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "хищение в особо крупных размерах". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», - говорится в пресс-релизе.

Всего в афере обвиняется четыре человека, дополняет милицию пресс-служба крымской прокуратуры.

Кредитный союз «Южный» создан в 2001 году. Активные действия по приему вкладов предпринимал с 2006 по 2008 годы.

КАЗАЧЕНКО избран в Верховный совет Крыма по спискам избирательного «Блока Куницына».

С сентября 2009 года по июнь 2010-го возглавлял контрольную комиссию крымского парламента по вопросам приватизации.