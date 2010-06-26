Лодка с туристами перевернулась в Черном море, один погиб

Один человек погиб в результате опрокидывания весельной лодки, в которой находились пятеро отдыхающих, в Севастополе, сообщила в субботу пресс-служба министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

Инцидент произошел в пятницу из-за "неосторожного поведения на воде".

Лодка перевернулась в районе городского пляжа в акватории Черного моря. Четырех туристов удалось спасти.