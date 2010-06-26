Лодка с туристами перевернулась в Черном море, один погиб
10:14, 26 июня 2010Крым
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Неосторожное поведение на воде
Один человек погиб в результате опрокидывания весельной лодки, в которой находились пятеро отдыхающих, в Севастополе, сообщила в субботу пресс-служба министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
Инцидент произошел в пятницу из-за "неосторожного поведения на воде".
Лодка перевернулась в районе городского пляжа в акватории Черного моря. Четырех туристов удалось спасти.
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