Россиянин утонул в Крыму
09:55, 26 июня 2010Крым
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Волнение моря составляло три балла
Турист из России утонул в Крыму во время купания в Черном море, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
53-летний россиянин и его жена отдыхали на диком пляже в районе курортного поселка Орджоникидзе.
Волнение моря составляло три балла. Мужчину накрыла волна, он ушел под воду.
Отдыхавшие неподалеку люди вытянули его на берег, начали делать искусственное дыхание и вызвали «скорую помощь», но спасти россиянина не удалось.
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