Россиянин утонул в Крыму

Турист из России утонул в Крыму во время купания в Черном море, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

53-летний россиянин и его жена отдыхали на диком пляже в районе курортного поселка Орджоникидзе.

Волнение моря составляло три балла. Мужчину накрыла волна, он ушел под воду.

Отдыхавшие неподалеку люди вытянули его на берег, начали делать искусственное дыхание и вызвали «скорую помощь», но спасти россиянина не удалось.