Янукович раздал чиновникам ранги
09:34, 26 июня 2010Крым
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Джарты, Саратов, Бахарев, Козенко...
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил первый ранг государственного служащего председателю Совета министров Крыма Василию ДЖАРТЫ и руководителю севастопольской городской государственной администрации Валерию САРАТОВУ, говорится в указе, текст которого размещен на сайте главы государства.
Второй ранг госслужащего ЯНУКОВИЧ решил присвоить вице-спикеру парламента автономии Михаилу БАХАРЕВУ, третий - вице-премьерам правительства республики Георгию ПСАРЕВУ, Екатерине ЮРЧЕНКО и Андрею КОЗЕНКО.
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