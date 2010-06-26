Янукович раздал чиновникам ранги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил первый ранг государственного служащего председателю Совета министров Крыма Василию ДЖАРТЫ и руководителю севастопольской городской государственной администрации Валерию САРАТОВУ, говорится в указе, текст которого размещен на сайте главы государства.

Второй ранг госслужащего ЯНУКОВИЧ решил присвоить вице-спикеру парламента автономии Михаилу БАХАРЕВУ, третий - вице-премьерам правительства республики Георгию ПСАРЕВУ, Екатерине ЮРЧЕНКО и Андрею КОЗЕНКО.