Регата крейсерских яхт стартует в Крыму

Парусная регата крейсерских яхт «Кубок Крыма-2010» на призы командующего Военно-морскими силами Украины начинается в Севастополе.

Она посвящена 18-летию ВМС Украины, 227-летию основания Севастополя и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Около 30 яхт стартуют в субботу, 26 июня.

Помимо яхт Военно-морских сил Украины, Черноморского флота России, Севастополя, в соревновании примут участие экипажи из Мариуполя, Керчи и Сак.

Регата будет проходить по маршруту: Севастополь - озеро Донузлав - Балаклава - Артек - Орджоникидзе - Новый Свет - Севастополь.

Она проводится для популяризации флага и традиций украинского флота, налаживания партнерских отношений со странами - соседями Украины по Черному морю, для привлечения внимания к Крыму как к перспективному курортно-рекреационному и спортивному региону.

Финиш намечен на третье июля.