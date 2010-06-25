За билетом на поезд - к морю

18:03, 25 июня 2010
Крым
0 0

Открываются мобильные кассы

Приднепровская железная дорога (ПЖД) намерена обеспечить в Крыму работу передвижных касс на летний период, сообщила пресс-служба министерства транспорта и связи Украины. 

"Отдыхающие смогут купить билет на поезд на берегу моря или на территории своей здравницы", - говорится в пресс-релизе. 

Микроавтобусы с кассами, оборудованными мобильной связью, будут работать в Алуште, Евпатории, Севастополе, Феодосии и Ялте.

Место и время нахождения касс ПЖД будет объявлять заранее.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter