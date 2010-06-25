За билетом на поезд - к морю
18:03, 25 июня 2010Крым
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Открываются мобильные кассы
Приднепровская железная дорога (ПЖД) намерена обеспечить в Крыму работу передвижных касс на летний период, сообщила пресс-служба министерства транспорта и связи Украины.
"Отдыхающие смогут купить билет на поезд на берегу моря или на территории своей здравницы", - говорится в пресс-релизе.
Микроавтобусы с кассами, оборудованными мобильной связью, будут работать в Алуште, Евпатории, Севастополе, Феодосии и Ялте.
Место и время нахождения касс ПЖД будет объявлять заранее.
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