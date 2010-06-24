Уровень бесплодия в Украине достигает 20% - эксперт

Уровень бесплодия в Украине достигает от 10-12% до 18-20%, сообщила главный специалист отдела акушерско-гинекологической помощи департамента материнства, детства и санаторного обеспечения министерства здравоохранения Ирина ЧИБИСОВА, передает УНИАН.

“Мы имеем демографический кризис, имеем отрицательный прирост населения (за 2009 год он составляет минус 4,2) – это очень и очень актуальная на сегодняшний день тема. Кроме того, мы имеем снижение рождаемости, уменьшение численности населения”, – заявила она на пресс-конференции в Киеве.

Начиная с 1994 года, Украина потеряла 6 миллионов человек.

ЧИБИСОВА подчеркнула, что государство знает о проблеме и пытается решать ее, в частности, при помощи введения ряда программ.

“Это и программа поощрения рождаемости, которая работала до 2007 программа, и программа репродуктивного здоровья (до 2015 года), существуют много приказов минздрава, которые предлагают решение этой проблемы”, – сказала эксперт.