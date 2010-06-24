В Никите зацвел лилейник

Девяносто сортов лилейника гибридного представлены на выставке, которая открылась в Никитском ботаническом саду в Крыму, сообщает официальный сайт научного учреждения.

"С 1 июля можно полюбоваться цветением ранне- и среднецветущих сортов, во второй половине месяца -позднецветущими сортами", - говорится в пресс-релизе.

В Никите собраны "представители всех садовых групп": от карликовых и мелкоцветковых до высокорослых и "гигантских". Цветки имеют разную форму и цвет.

Никитский ботанический сад основан в 1812 году. Он является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.