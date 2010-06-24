Янукович предложил губернаторам встретиться в осеннем Крыму

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает следующее заседание Совета регионов посвятить вопросу подготовки государственного бюджета на 2011 год и провести его в Киеве.

ЯНУКОВИЧ на Совете регионов в четверг в Киеве заявил, что этот вопрос целесообразно обсудить тогда, когда будет разработан проект госбюджета, а заседание должно пройти в столице, чтобы министр финансов мог выступить с обстоятельным докладом.

Говоря о заседании Совета регионов, которое должно было бы состояться в октябре, президент заявил, что "на 99,99 процентов" в октябре пройдут выборы в местные органы власти. В этой связи ЯНУКОВИЧ предложил перенести заседание на начало ноября и провести его в Крыму.

"В первых числах ноября, то есть после выборов, мы проведем заседание Совета регионов в Крыму", - сказал президент.