Мальчик-турист пострадал из-за схода селей в Коктебеле

Мальчик, который вместе с семьей отдыхал в палатке в курортном поселке Коктебель в Крыму, получил травмы головы и госпитализирован в больницу в результате схода селевого потока с горы из-за дождя, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"Ночью после дождя сошел небольшой селевой поток, в это время под горой находилась палатка с семьей из четырех человек: мужчина, женщина и дети - мальчики 2,7 и 3,8 лет", - говорится в пресс-релизе.

Семья самостоятельно выбралась из палатки, часть которой оказалась привалена грязью, но младшему ребенку понадобилась помощь медиков.

Мальчик доставлен в республиканскую детскую больницу Симферополя с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга". Состояние ребенка оценивается врачами как средней степени тяжести.

Между тем, штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в начале недели, продлено на четверг, 24 июня.

Ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, скоростью до 20 метров в секунду.

На крымских реках возможен подъем уровня воды до одного метра.

В регионе сохраняется опасность схождения селей.