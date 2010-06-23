Министр обороны РФ прибыл в Крым

Заседание подкомитета по вопросам безопасности украинско-российской межгосударственной комиссии пройдет в четверг, 24 июня, в крымском поселке Партенит под председательством министров обороны Украины и России Михаила ЕЖЕЛЯ и Анатолия СЕРДЮКОВА, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.

Российская делегация во главе с СЕРДЮКОВЫМ в среду прибыла с двухдневным визитом в Крым.

Министры побывали в Севастополе на проводимых с 21 по 24 июня командно-штабных компьютерных учениях Военно-морских сил Украины и Черноморского флота России «Фарватер мира-2010», передает севастопольский корреспондент УНИАН.

Руководитель «Фарватера мира-2010» заместитель командующего ВМС Украины Виктор НОСЕНКО сообщил, что стороны пришли к выводу о целесообразности проведения подобных учений ежегодно, в более широком формате, и будут ходатайствовать об этом перед вышестоящим руководством.

Тема учений - планирование и проведение поисково-спасательной операции во время миротворческих действий в кризисном районе.

ЕЖЕЛЬ и СЕРДЮКОВ посетили учебно-тренажерный комплекс Военно-морской академии ВМС Украины. Учения проводятся на базе этого вуза.