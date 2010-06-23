В Крыму борются с гитлеровской «борьбой»

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за продажи в Крыму книги Адольфа Гитлера "Моя борьба" (Mein Kampf) по факту распространения произведения, "пропагандирующего культ насилия и жестокости".

Надзорный орган завел дело по результатам проверки, организованной после выхода газетной статьи с жалобами ветеранов на распространение "Майн кампфа", сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

"Ветераны правы в том, что книга не может и не должна лежать на прилавках магазинов, поскольку запрещена к распространению из-за несоответствия требованиям законодательства Украины. Есть решение национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали, признавшей книгу, содержащей пропаганду фашизма и разжигающей национальную вражду", - говорится в пресс-релизе.

Расследование проводит Киевский райотдел милиции Симферополя.