В Крыму завелись жирафы (фото)

Пятерых жирафов завезли в Крым из Африки.

Ялтинский зоопарк «Сказка» купил в ЮАР 6 животных, но один жираф погиб из-за тяжелого перелета.

Животные находятся сейчас на карантине.

Две особи будут жить в Ялте, еще три - в Белогорском районе, там директор «Сказки» создает сафари-парк.

Как ожидается, посетители ялтинского зверинца смогут увидеть жирафов со второй декады июля.