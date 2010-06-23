В Крыму завелись жирафы (фото)
17:00, 23 июня 2010Крым
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Новые питомцы в зоопарке
Пятерых жирафов завезли в Крым из Африки.
Ялтинский зоопарк «Сказка» купил в ЮАР 6 животных, но один жираф погиб из-за тяжелого перелета.
Животные находятся сейчас на карантине.
Две особи будут жить в Ялте, еще три - в Белогорском районе, там директор «Сказки» создает сафари-парк.
Как ожидается, посетители ялтинского зверинца смогут увидеть жирафов со второй декады июля.
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