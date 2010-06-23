В Крыму завелись жирафы (фото)

17:00, 23 июня 2010
Крым
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Новые питомцы в зоопарке

Пятерых жирафов завезли в Крым из Африки. 

Ялтинский зоопарк «Сказка» купил в ЮАР 6 животных, но один жираф погиб из-за тяжелого перелета.

Животные находятся сейчас на карантине.

Две особи будут жить в Ялте, еще три - в Белогорском районе, там директор «Сказки» создает сафари-парк. 

Как ожидается, посетители ялтинского зверинца смогут увидеть жирафов со второй декады июля.

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