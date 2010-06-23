В «Крымгазе» искали бомбу

Сотрудники милиции ищут мужчину, совершившего ложный звонок об угрозе взрыва в здании компании «Крымгаз» в Симферополе 23 июня, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

В 8.25 и 8.35 по телефону справочной службы управления по газификации и эксплуатации газового хозяйства Симферополя и Симферопольского района поступило два звонка от неизвестного мужчины, который сообщил о возможном взрыве в административном здании газовой службы. Сотрудница справочной рассказала о звонках правоохранителям.

Милиция эвакуировала людей из здания «Крымгаза». Взрывное устройство искали две оперативные группы, бомба не обнаружена.