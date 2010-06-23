Сумма исков против Украины больше, чем ее бюджет - премьер

Общая сумма исков против Украины по процессам, которые проходят в международных судах, больше, чем госбюджет страны, заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

"Сейчас против Украины проходят 15 судебных процессов, а общая сумма исков - больше, чем весь государственный бюджет", - сказал АЗАРОВ на расширенном заседании правительства при участии президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По его словам, сейчас Кабинет министров Украины вынужден ежедневно перечислять 2,7 млрд. грн. для выплаты долгов.

"Работа предыдущего правительства - это уже материал не для экономистов, а для следователей", - сказал премьер.