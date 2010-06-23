Сода + соль = смягчитель воды?

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух жителей Крыма, которые в подпольных цехах подделывали средства бытовой химии - им предъявили обвинение в незаконном использовании торгового знака, сообщила пресс-служба ведомства.

"У обвиняемых изъяты запасы смеси соды и соли, расфасованные в 23 тысячи фирменных упаковок известного средства для смягчения воды. Чтобы продукт внешне выглядел как настоящий, лжепроизводители задействовали типографию", - говорится в пресс-релизе.

Фальсификат сбывали в Крыму и за его пределами.

Подпольное производство разоблачили работники управления по борьбе с организованной преступностью крымской милиции благодаря координационным мероприятиям прокуратуры.