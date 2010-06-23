У фотографа забрали двух павлинов

Двух павлинов изъяли сотрудники налоговой милиции у фотографа в Феодосии, которая предлагала туристам за 10-20 гривен сделать фото с экзотическими птицами, не имея разрешающих документов на этот вид деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

«В телефонном режиме налоговикам поступила информация от жительницы Белоруссии об осуществлении незаконной коммерческой деятельности. Возле одного из феодосийских санаториев отдыхающим предлагали за деньги фотографироваться с экзотическими птицами», - говорится в пресс-релизе.

Налоговая оценила павлинов в две тысячи гривен.

«Условия содержания птиц и обращение с ними были неудовлетворительными», - заявила пресс-служба ведомства.