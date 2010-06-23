ЧФ России пополнится 15 новыми кораблями и подлодками

Черноморский флот (ЧФ) России до 2020 года пополнится 15 новыми надводными кораблями (фрегатами проекта 22350) и дизельными подводными лодками (проекта 677 "Лада"), сообщил РИА Новости в среду главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Высоцкий.

"Всего до 2020 года планируется построить для Черноморского флота 15 фрегатов и неатомных подводных лодок в соотношении 60 на 30", - сказал Высоцкий.

Он также сообщил, что уже в этом году специально для Черноморского флота будут заложены один фрегат и одна неатомная подводная лодка.

"Черноморский флот будет перевооружаться новыми кораблями, а не за счет перевода кораблей с других флотов", - сказал главком ВМФ России.