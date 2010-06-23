В налоговой милиции новый шеф

Вячеслав Трубников назначен новым начальником налоговой милиции Крыма - первым заместителем председателя государственной налоговой администрации в автономной республике, сообщила пресс-служба ведомства.

Замначальника налоговой милиции Украины Игорь Латынин и руководитель крымской налоговой Владимир Охрименко представили Трубникова коллективу.

Трубников родился в Луганской области. Ему 38 лет. Имеет два высших образования: закончил Донецкий государственный технический университет и Донецкий институт предпринимательства.

В налоговой милиции работает с 1997 года. Занимал различные руководящие должности в Донецке, Авдеевке, Макеевке.

Последнее место работы (с февраля 2009 года по июнь 2010-uj) - начальник отдела налоговой милиции - первый заместитель главы Макеевской ОГНИ.