Крым готовит рай для инвесторов

Законодательные акты, предусматривающие создание в Крыму благоприятного для прихода инвестиций экономического режима, в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение Верховной рады Украины, заявил председатель Совета министров автономной республики Василий ДЖАРТЫ, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Есть поручение президента создать все условия, чтобы Крым развивался и мог успешно конкурировать с другими регионами Причерноморья - Турцией, Краснодарским краем России. Сейчас создается законодательная база, чтобы инвестор в Крыму чувствовал себя комфортно. Мы хотели бы, чтобы особые условия для Крыма были учтены и в новом Налоговом кодексе, и в специальном законе. Думаю, через 2-3 недели будет принят закон, который создаст условия для благоприятного инвестиционного климата в Крыму - это касается, в том числе, и снижения налоговой нагрузки», - сказал крымский премьер на встрече с послом Норвегии в Украине Олавом БЕРСТАДОМ.

По мнению ДЖАРТЫ, Крым обладает уникальными возможностями для быстрого экономического роста, поскольку на его территории «сконцентрировались пять климатических зон».

«Мы прекрасно понимаем: то, что нам дала природа, нужно развивать. В последние годы это было невозможно из-за политической нестабильности, но теперь у нас появилась прекрасная возможность сосредоточиться на развитии экономики», - отметил премьер автономии.