Крым почтил память жертв войны

Представители руководства Крыма, ветераны и школьники почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив венки и цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в симферопольском парке имени Гагарина.

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь отслужил молебен об упокоении павших. Прозвучал троекратный салют.

Бойцы войск береговой обороны военно-морских сил Украины, служащие внутренних войск министерства внутренних дел и курсанты крымского филиала Одесского университета МВД прошли торжественным маршем, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

«Сегодня скорбная дата - 69 лет назад началась Великая Отечественная война. Для нас она называется именно так - Великая Отечественная. В последние годы были попытки переписывать историю и даже переименовывать войну, называть ее Второй мировой, но мы сделаем все, чтобы этого не случилось. Мы должны сохранить память обо всех, кто защищал нашу страну. Наши отцы и деды выжили, победили врага. Сегодня наш долг - доказать своей работой, всей своей жизнью, что они воевали не напрасно», - сказал крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

Церемония возложения венков и цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и на воду в Севастопольской бухте состоялась во вторник в городе-герое.

В мероприятиях приняли участие руководители органов власти Севастополя, флотов Украины и России, ветераны, общественность.