В Крыму возможен сход селей

Подъем уровня воды в реках Крыма на пятьдесят сантиметров - один метр возможен из-за обильного выпадения осадков, в юго-восточных районах полуострова существует угроза схода селей, сообщил республиканский комитет по водохозяйственному строительству, заверив при этом, что реки не выйдут из берегов.

«Такие сильные дожди в июне - нормальное явления для Крыма. Эта погодная ситуация была спрогнозирована гидрометеоцентром и не является неожиданностью. Сейчас водохозяйственные организации Крыма работают в режиме повышенного внимания и готовы пропустить такое количество воды», - заявил глава Рескомводхоза Александр ЛИЕВ.

Чиновник отметил, что в жаркий летний период уровень воды невелик и, в случае его подъема даже на метр, реки не выйдут из русел.

За последние шесть дней на территории Крыма прошли сильные дожди. На 22-23 июня на полуострове объявлено штормовое предупреждение - ожидаются сильные ливни, грозы, град.