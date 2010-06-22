Севастополь просит Россию решить жилищный вопрос моряков ЧФ РФ

Администрация Севастополя будет содействовать приватизации служебного жилья военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации, но для этого необходимы решение российской стороны и механизм приобретения квартир в собственность, заявил председатель администрации Валерий САРАТОВ.

«Администрация будет содействовать в приватизации жилья моряками российского флота, но поскольку жильё служебное, российское руководство должно предоставить такой документ, который бы подтверждал право собственности офицера на квартиру, дарованную ему или городом Москвой или Российским государством. Как только будет такое решение, мы найдём механизм приватизации», - сказал САРАТОВ журналистам.

По словам губернатора, хотя позиция российского министерства обороны заключается в том, что жильё для российских моряков в Севастополе должно быть служебным, вопрос о приватизации всё равно будет поднят во время предполагаемой встречи с министром обороны РФ 24 июня в Севастополе.

САРАТОВ пояснил необходимость обсуждения этого вопроса тем, что «ориентировочно с российского Черноморского флота увольняется около 1100 человек, из которых приблизительно 40% остаётся в Севастополе - в результате за 13 последних лет в городе остались около 6 тысяч бывших офицеров, имеющих право на квартиру, но не имеющих права собственности на ту квартиру, в которой жили».