Луценко рассекретил кличку нового премьера Крыма

Назначение Анатолия МОГИЛЕВА министром внутренних дел Украины является "худшим выбором из кадрового резерваПартии регионов", заявил бывший руководитель МВД, лидер гражданского движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО.

"Все время дискутировались фамилии ДЖИГИ, КОРНИЕНКО, КУПЯНСКОГО, даже Рената КУЗЬМИНА. Но я чувствовал, что будет МОГИЛЕВ. По одной простой причине - это человек, комфортный лично для президента ЯНУКОВИЧА. Его роль сведется к слепому выполнению любых приказов, без вопросов, почему и как. Даже если препятствуют моральные или правовые факторы", - сказал ЛУЦЕНКО в интервью УНИАН.

Экс-министр считает, что у МОГИЛЕВА небольшой потенциал для развития системы МВД.

”Было бы полбеды, если бы первым его заместителем стал человек, который четко понимает задачи оперативной службы МВД, но первым заместителем назначен экс-начальник внутренних войск ПОПКОВ, который никогда по роду своих занятий не имел связей с оперативно-розыскной деятельностью. А это является ключевым заданием первого заместителя. То есть первый заместитель, как и МОГИЛЕВ, - это политическое назначение. Потому что, как и МОГИЛЕВ, этот человек предан Партии регионов", - сказал ЛУЦЕНКО.

"Все разговоры о профессионализме - это для лохов, в действительности идет захват донецкой командой всех возможных и невозможных должностей. МОГИЛЕВ служил начальником горотдела Макеевки, а оттуда вышел знаменитый авторитет Вася Бита, он же ДЖАРТЫ. ДЖАРТЫ стал отвечать от Партии регионов за Крым, недаром в 2007 году МОГИЛЕВ поехал начальником милиции от ПР в Крым", - заявил ЛУЦЕНКО.

"Недавно ходили слухи, что сам ДЖАРТЫ начал рассматриваться на должность руководителя МВД, но, очевидно, поняли, что неудобно назначать его в связи с его бурной молодостью. Все же возле МВД стоит памятник Шарапову и Жеглову, а с приходом ДЖАРТЫ его бы пришлось менять на Фокса и Горбатого. Поэтому решили, лучшее поставить его подручного", - сказал экс-министр.

В результате подобных ротаций, считает ЛУЦЕНКО, может произойти ухудшение криминогенной ситуации. "Я прогнозирую, что по результатам первого полугодия у нас значительно вырастет преступность", - сказал он.