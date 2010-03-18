Глава МВД призвал милиционеров выбрать или работу, или бизнес

Сотрудники милиции не должны заниматься бизнес-деятельностью, заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«Работающие в милиции должны понять одно: бизнес и милиция - разные вещи. Люди в погонах должны заниматься милицейской работой», - сказал министр на встрече с личным составом крымского управления МВД в Симферополе.

«Те, кто пришли в милицию заниматься бизнесом, разными его видами: криминальными или легальными, - должны из милиции уйти. Кто не хочет этого делать, того выгоним, а то и пожестче поступим», - подчеркнул МОГИЛЕВ.

МОГИЛЕВ, который в 2007 году возглавлял крымскую милицию, а во время недавних выборов президента - республиканский штаб кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА, 11 марта назначен министром внутренних дел Украины.