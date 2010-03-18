Могилев рассказал, как Луценко сломал хребет Украине

Большая часть подразделений крымской милиции будет переведена из подчинения центра в прямое подчинение начальника управления, заявил министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.

«Мы проведем многоэтапное реформирование. Первый этап - большую часть подразделений милиции вернем в подчинение начальника главка, чтобы не было этой подчиненности наверх, в Киев, где половина руководит людьми, которые работают здесь», - заявил МОГИЛЕВ в Симферополе на встрече с личным составом крымского управления МВД.

По мнению министра, такие действия позволят сотрудникам заниматься «предметной, конкретной работой "на земле"».

МОГИЛЕВ представил крымскому управлению МВД нового начальника - 48-летнего полковника милиции, уроженца Донецкой области Александра ПРОСОЛОВА. 17 марта его кандидатуру утвердил Верховный совет Крыма.

ПРОСОЛОВ с 2005 по 2007 работал начальником Константиновского горотдела милиции в Донецкой области, в 2007-2008 руководил милицией Керчи. Затем возглавлял угрозыск управления МВД в Донецкой области. Последнее место работы - начальник милиции Макеевки Донецкой области.

«Большинство из вас его знает, он работал здесь (в крымской Керчи). Прошу любить и жаловать», - сказал министр. МОГИЛЕВ пожелал ПРОСОЛОВУ «быть требовательным, справедливым, нормальным руководителем».

Глава МВД заявил, что президент Виктор ЯНУКОВИЧ поставил перед украинской милицией «громадные задачи» и возлагает на нее надежды.

«Страну довели до краха. Милиция - это тот стержень, на котором держится государство. Мы - хребет страны, этот хребет расшатали... Нужно консолидироваться и понять одно: именно на нас держится независимость государства, его экономическая целостность. Все мы должны заняться нормальной работой каждый день», - сказал МОГИЛЕВ, который в первой половине марта возглавил министерство внутренних дел, сменив на должности Юрия ЛУЦЕНКО.