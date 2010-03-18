Милицию Севастополя возглавил борец с бандитизмом

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ назначил Александра ТАНЧУКА начальником милиции Севастополя вместо уволенного с этой должности Валерия ПЕТУХОВА.

МОГИЛЕВ в четверг представил нового руководителя личному составу севастопольского управления МВД.

ТАНЧУК - 1967 года рождения. Службу в органах внутренних дел начал в 1991 году.

Работал в милиции в Донецкой области, позже в Киеве, затем в Крыму.

Так, с сентября 2001 по ноябрь 2003 года был замначальника крымского УБОПа, с ноября 2003 по март 2007 года - замглавы УБОПа Севастополя. В 2007 году, когда МОГИЛЕВ возглавлял крымское управление МВД, ТАНЧУК руководил УБОПом автономии.