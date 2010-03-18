Крымского экс-спикера послали в Херсон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил бывшего председателя Верховного совета Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО главой Херсонской областной государственной администрации.

«Мне мои помощники сказали, что это - штрафной батальон, но я говорю им: это - ударная группа», - заявил ЯНУКОВИЧ в Симферополе на встрече с руководителями автономии.

17 марта крымский парламент принял отставку члена Партии регионов ГРИЦЕНКО с должности спикера и назначил вместо него исполняющего обязанности лидера местной организации ПР, экс-президента строительной корпорации «Укрросбуд» Владимира КОНСТАНТИНОВА.

ГРИЦЕНКО руководил ВС Крыма с мая 2006 года.