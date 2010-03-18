Янукович анонсировал совместный парад с Россией

Парад представителей Военно-морских сил Украины и Черноморского флота России должен пройти в Севастополе 9 мая по случаю 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил украинский президент Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Будет правильно, если мы в городе-герое Севастополе проведем совместный парад с Россией», - сказал ЯНУКОВИЧ в Симферополе.

Он заявил, что достойное празднование годовщины Победы имеет для Украины не только военно-патриотическое, но и морально-этическое значение.

Глава государства намерен в ближайшие дни подписать указ, касающийся мероприятий по празднованию Дня Победы в 2010 году, в частности, проведения военных парадов в городах-героях Украины.