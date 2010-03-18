Янукович предупредил крымских чиновников: тихой жизни не будет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал новых руководителей Крыма провести реформы и обещал жестко контролировать результаты.

«Прошу вас записывать. Я не лекцию приехал читать в Крым. Я спрошу по полной программе. Тихой жизни не будет. Мы будем наводить порядок во всех сферах жизни автономии», - сказал ЯНУКОВИЧ в Симферополе.

Среди государственных приоритетов на современном этапе президент назвал разработку и внедрение безотлагательных мер по выходу из финансово-экономического кризиса.

«Наследие, которое мы получили, не позволяет сделать быстрый хороший старт. Но мы не будем сидеть, сложа руки, и начинаем работу», - сказал ЯНУКОВИЧ.

17 марта крымский парламент удовлетворил заявления спикера Анатолия ГРИЦЕНКО и премьера Виктора ПЛАКИДЫ об отставке, назначив вместо них Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ. Все они являются членами Партии регионов.