Украинскими моряками будет командовать вице-адмирал

Тенюха поблагодарили за работу

Вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ назначен командующим Военно-морских сил Украины вместо уволенного с этой должности адмирала Игоря ТЕНЮХА. Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ представил МАКСИМОВА руководящему составу флота в четверг в Севастополе. ЕЖЕЛЬ обнародовал указ президента Виктора ЯНУКОВИЧА об увольнении ТЕНЮХА и зачислении адмирала в распоряжение министра обороны. Другим указом МАКСИМОВ назначен командующим ВМС. Министр поблагодарил ТЕНЮХА за работу. ТЕНЮХ руководил ВМС с марта 2006 года.

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