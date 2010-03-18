Украинскими моряками будет командовать вице-адмирал
10:50, 18 марта 2010Крым
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Тенюха поблагодарили за работу
Вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ назначен командующим Военно-морских сил Украины вместо уволенного с этой должности адмирала Игоря ТЕНЮХА.
Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ представил МАКСИМОВА руководящему составу флота в четверг в Севастополе.
ЕЖЕЛЬ обнародовал указ президента Виктора ЯНУКОВИЧА об увольнении ТЕНЮХА и зачислении адмирала в распоряжение министра обороны. Другим указом МАКСИМОВ назначен командующим ВМС.
Министр поблагодарил ТЕНЮХА за работу.
ТЕНЮХ руководил ВМС с марта 2006 года.
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