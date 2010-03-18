В Крыму - лавиноопасно
10:07, 18 марта 2010Крым
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На дорогах сохраняется гололедица
Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму вечером во вторник, продлено на четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
На дорогах полуострова сохраняется гололедица.
На восточном склоне Чатыр-Дага существует угроза схождения снежных лавин.
Ранее спасатели предупреждали, что 17 марта ночью и утром ожидается сильный снег, гололед, усиление скорости ветра до 20 метров в секунду.
В четверг в Крыму будет находиться с визитом президент Виктор Янукович.
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