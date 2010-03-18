В Крыму - лавиноопасно

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму вечером во вторник, продлено на четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

На дорогах полуострова сохраняется гололедица.

На восточном склоне Чатыр-Дага существует угроза схождения снежных лавин.

Ранее спасатели предупреждали, что 17 марта ночью и утром ожидается сильный снег, гололед, усиление скорости ветра до 20 метров в секунду.

В четверг в Крыму будет находиться с визитом президент Виктор Янукович.