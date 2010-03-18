Авария в Крыму: один погиб, шесть ранены (фото)
10:02, 18 марта 2010Крым
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Легковушка врезалась в автобус
Один человек погиб и шестеро получили травмы в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Симферополе, сообщила пресс-служба крымской Госавтоинспекции.
«Легковушка» Chery Amulet выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус марки «Богдан».
Водитель машины умер в больнице.
Травмы различной степени тяжести получили водитель и пять пассажиров автобуса - все жители Крыма.
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