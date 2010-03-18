Авария в Крыму: один погиб, шесть ранены (фото)

Один человек погиб и шестеро получили травмы в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Симферополе, сообщила пресс-служба крымской Госавтоинспекции.

«Легковушка» Chery Amulet выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус марки «Богдан».

Водитель машины умер в больнице.

Травмы различной степени тяжести получили водитель и пять пассажиров автобуса - все жители Крыма.