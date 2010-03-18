Гордятся ли украинцы своим гражданством (опрос)

77,1% украинцев испытывают гордость из-за своего гражданства, 17,9% не гордятся им, свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

5% не смогли ответить на вопрос, отмечают эксперты.

Больше половины украинцев - 55,9% - проголосовали за государственный нейтралитет Украины, если бы сегодня проходил такой референдум. Против высказались бы 13,7% опрошенных, почти столько же - 13,9% - не смогли ответить на вопрос. 16,5% не принимали бы участия в голосовании.

44,6% респондентов хотели бы через 20 лет видеть Украину отдельным независимым государством, 26,2% - частью союза с Россией, 21,1% - частью Европейского Союза. Не смогли ответить на вопрос 8,1%.

15-16 марта опросили тысячу человек возрастом от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами являлись регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.