Крымские выпускники смогут сдать тесты на русском языке

Украинские выпускники в этом году смогут пройти внешнее независимое оценивание на том языке, на котором они учились в школе, заявляет вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО, передает УНИАН.

«Была допущена неравная конкурентность абитуриентов относительно языка сдачи независимого тестирования. Наш принцип, который будет заложен, - будут сдавать на том языке, на котором они учились. Он, например, окончил венгерскую школу в Мукачево, окончил школу с болгарским языком обучения, русские школы, украинские», - сказал СЕМИНОЖЕНКО на пресс-конференции.

Кабинет министров успеет подготовить тесты на всех языках, на которых учат школьников, заявил вице-премьер.