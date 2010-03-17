Суд отменил сокращение крымских виноградников на 10 га

Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов, санкционировавших выделение более 10 гектаров земли, находящихся в собственности винодельческого предприятия "Ливадия".

"Отменены решения о прекращении права собственности госпредприятия на земельные участки в Ялте и Кореизе площадью 1,5 и 8,95 га. Кассационная инстанция подтвердила доводы о том, что местные советы не могли распоряжаться его землями", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

"Ливадия" входит в состав национального производственно-аграрного объединения "Массандра".

В 2009 года прокуратура предъявила иски о возращении "Массандре" более 300 гектаров земли. Речь идет о территориях входящих в структуру национального объединения госпредприятий "Гурзуф", "Ливадия", "Малореченское" и "Приветное".