Экс-спикеру Крыма подыскали работу

Янукович - ответственный

Бывший председатель Верховного совета Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО назначен советником президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Экс-спикеру поручено заниматься крымскими вопросами. «Президент поручает работу в каком-то регионе, в данном случае - это Крым», - сообщила корреспонденту УНИАН по телефону Алла ГОРЕВА - пресс-секретарь ГРИЦЕНКО. 17 марта крымский парламент принял отставку члена Партии регионов ГРИЦЕНКО с должности спикера и назначил вместо него исполняющего обязанности лидера местной организации ПР, экс-президента строительной корпорации «Укрросбуд» Владимира КОНСТАНТИНОВА.

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