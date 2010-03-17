Шеф милиции Севастополя уволен

Генерал-майор милиции Валерий ПЕТУХОВ уволен с должности начальника милиции Севастополя.

"Подписан приказ о моем увольнении в отставку", - сказал силовик на пресс-конференции в Севастополе.

ПЕТУХОВ заявил, что он знает претендента на должность начальника севастопольской милиции, однако его фамилию не назвал.

"Рад, что этот человек приходит. Мы вместе с ним работали. Называть его пока не буду - не имею на это права, я у него на это разрешения не спрашивал. Страшно называть. Вы знаете, такой калейдоскоп, так быстро меняются события - одному обещают, потом приходит другой", - сказал силовик.

ПЕТУХОВ дважды возглавлял управление милиции Севастополя: в 2005-2006-х и в 2007-2010-х годах. В 2006 году он был уволен в отставку, но в декабре 2007 года снова призван в ряды милиции.

В августе прошлого года ПЕТУХОВУ исполнилось 60 лет.