Новый спикер рассказал о планах

Первоочередными задачами новой власти Крыма являются разработка антикризисной программы и подготовка программы социально-экономического развития региона сроком на пять лет, заявляет новоизбранный спикер крымского парламента.

«Нам нужна мощная, серьезная антикризисная программа, которая по времени имеет короткий срок действия, чтобы экономика реально задышала», - сказал КОНСТАНТИНОВ журналистам в Симферополе.

В первую очередь, программа должна помочь строительству, курортной сфере и сельскому хозяйству.

«Правительство АЗАРОВА (премьер-министра Украины) активно занимается проработкой этих вопросов совместно с нашим правительством», - заявил спикер.

«Более сложный вопрос - подготовка программы социально-экономического развития Крыма на пять лет, на срок действия нашего президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Над документом надо хорошо потрудиться. Мы хотим дать посыл инвесторам, что ситуация в Крыму кардинально поменялась», - отметил руководитель крымского парламента.

КОНСТАНТИНОВ заявил, что инвестиционный климат региона должен поменяться «в короткий период времени». «Тогда мы можем ожидать улучшения экономики и вообще общей ситуации уже к осени», - сказал он.

17 марта крымский парламент принял отставку представителя Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО с должности спикера и назначил вместо него исполняющего обязанности лидера местной организации ПР, экс-президента строительной корпорации «Укрросбуд» КОНСТАНТИНОВА.